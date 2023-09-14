11 квартир Караулова арестованы: фото обидчика Михалкова и Чемезова

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

2017 год. Телеведущий Андрей Караулов на церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Министерства культуры РФ

11 квартир тележурналиста Андрея Караулова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) арестованы решением Симоновского суда Москвы. Это было сделано в рамках обеспечительных мер по делу о незаконном предпринимательстве, где Караулов проходит подозреваемым. Об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

По версии следствия, журналист сдавал 11 квартир и получал за это деньги. Это жилье правоохранители считают средством совершения преступления, в связи с чем и было принято соответствующее решение.

Также в отношении Караулова возбуждено два уголовных дела о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и кинорежиссера Никиты Михалкова.

Андрей Караулов признавался в беседе с NEWS.ru, что в настоящее время находится за границей по состоянию здоровья.

Фото Андрея Караулова — в галерее NEWS.ru.