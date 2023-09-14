11 квартир тележурналиста Андрея Караулова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) арестованы решением Симоновского суда Москвы. Это было сделано в рамках обеспечительных мер по делу о незаконном предпринимательстве, где Караулов проходит подозреваемым. Об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.
По версии следствия, журналист сдавал 11 квартир и получал за это деньги. Это жилье правоохранители считают средством совершения преступления, в связи с чем и было принято соответствующее решение.
Также в отношении Караулова возбуждено два уголовных дела о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и кинорежиссера Никиты Михалкова.
Андрей Караулов признавался в беседе с NEWS.ru, что в настоящее время находится за границей по состоянию здоровья.
Фото Андрея Караулова — в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Журналист Андрей Караулов перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне, 2020 год
Фото: Белоусов Виталий/ТАСС
Журналист Андрей Караулов со спутницей на вечеринке по поводу дня рождения ресторана «Сирена»