https://static.news.ru/photo/3ad17462-4cda-11ea-a4e8-fa163e074e61_660.jpg Людмила Гурченко Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Зять Людмилы Гурченко Александр Королёв борется за право обладать многомиллионным наследством звезды советского кино. Речь идёт о квартире знаменитости в Замоскворечье и даче в подмосковном посёлке Глаголево. Об этом рассказал бывший муж Гурченко Константин Купервейс, к которому обратилась за помощью внучка артистки Елена.

Начались разговоры о том, что Лена не дочь Саши. Мне кажется, что это глупость. Но как бы там ни было, она кровная родственница Люси. Поэтому зять Люси должен отдать квартиру её внучке, сказать: «Живи на здоровье в этой квартире!», повернуться, уйти и больше не появляться в её жизни, — приводит слова мужчины StarHit.

По его словам, у Королёва с 80-х годов были свои фирмы, он успешно занимался бизнесом и давно мог приобрести квартиру. Купервейс подчеркнул, что зять актрисы никогда не был бездельником, он всё «заработал мозгами», и его претензии на квартиру ему непонятны.

Он признался, что Королёв всегда прохладно относился к Маше — дочери Гурченко от второго брака. Он наплевательски отнёсся и к похоронам женщины, не организовав как следует поминки.

Маша была хорошим, добрым человеком, но мне её искренне жаль, она прожила грустную жизнь с этим жутким Сашей, который её ни во что не ставил, — поделился Купервейс.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние актрисы оценивается в 50 млн рублей, в него входят квартиры, дача и прочие ценности. Всё наследство Гурченко суд разделил между Еленой и её отцом пополам. Внучка звезды советского кино считает такой раздел несправедливым: её отец Александр Королёв не имеет никакого отношения к знаменитой фамилии, к тому же он с рождения был холоден к дочери.