Звезду «Глухаря» терроризирует телефонный маньяк-гомосексуалист

https://static.news.ru/photo/10f67b88-0ca1-11eb-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Romanovaann/wikipedia.org

Пару месяцев назад в жизни актрисы Виктории Тарасовой появился странный поклонник, который не даёт ей покоя. Мужчина, который сначала представлялся её женихом, а потом признался, что женщины его не интересуют, названивает артистке и «мычит в трубку».

Сначала ей звонили с разных номеров, которые постоянно меняются, и функция «чёрный список» никак не помогает звезде сериала «Глухарь» отделаться от фаната. Тарасова пожаловалась, что неизвестные называют её проституткой, а однажды им на смену пришла «какая-то бабка и требовала „забрать ребёнка“». Сначала актриса старалась не обращать на звонки внимания, но в последнее время ей названивают без перерыва. Помимо этого, на имя её персонажа из сериала кто-то постоянно покупает товары в онлайн-магазинах, а на её номер приходят СМС с кодами подтверждения.

Звонит чаще всего какой-то мужик и дышит в трубку, — рассказала Тарасова «Собеседнику».

Тарасова смогла вычислить маньяка и даже поговорила с ним. Судя по фоту в мессенджере, это худощавый мужчина с усами. Артистка решилась написать незнакомцу, а он ответил, что является её женихом. После этого Тарасова спросила, зачем он названивает ей и дышит в трубку, а также предположила, не занимается ли он случайно в этот момент онанизмом.

Видимо, я его расколола, и он захихикал. Потом он мне, правда, сказал, что его женщины не возбуждают, — поведала актриса.

При этом она заверила, что эту историю она воспринимает относительно спокойно, а страшно ей было несколько лет назад. Тогда её пытался преследовать незнакомец, но, как оказалось, всё это было из-за конфликта с подружкой. А вот кто осложняет жизнь Тарасовой на этот раз, пока непонятно.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Ксения Собчак назвала продюсера Иосифа Пригожина «маньяком-педофилом».