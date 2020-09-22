Собчак назвала Пригожина «маньяком-педофилом»

https://static.news.ru/photo/52983346-fd02-11ea-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Alexander Keltik/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на архивное фото, которое в социальной сети опубликовал продюсер Иосиф Пригожин.

Муж певицы Валерии выложил свой старый портрет, но котором совсем не похож на себя. На фото юноша с пышной шевелюрой и усами серьёзно смотрит в камеру. Пригожин предложил угадать, сколько ему лет на снимке.

Некоторые подписчики догадались, что эту фотографию делали на паспорт. Оказалось, на снимке будущему продюсеру — 15 лет, а кадр был сделан незадолго до получения первого документа гражданина, передаёт MK.RU.

Однако ведущая Ксения Собчак пошутила, что если бы в молодости встретила такого Пригожина, то точно испугалась бы и позвала милицию: «Подумала, какой-нибудь маньяк-педофил».

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила своим подругам, вставшим на защиту устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова, которого затравили в Сети. Она назвала их школьниками в ситуациях с унижением со стороны общества. Об этом журналист написала в Instagram. Поводом к дискуссии между светскими львицами стал пост Литвиновой, в котором она призвала всех к милосердию по отношению к Ефремову и рассказала, что в детстве её тоже травили и это очень тяжело пережить. Режиссёра поддержала Бондарчук, которая тоже рассказала об издевательствах со стороны общественности. После этого к подругам присоединилась Собчак и заявила, что с детства жила с «заказухами» против себя и родных, писал NEWS.ru.