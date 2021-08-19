Звезда «Полицейского с Рублёвки» попал в госпитализацию

Фото: kino-teatr.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак показала на своей странице в социальной сети Instagram эксклюзивные фото улиц Москвы времён Путча (события августа 1991 года). Журналистка отметила в комментарии к посту, что снимки публикуются впервые, а их автор — Константин Махмутов, экс-фотокорреспондент одной из газет Рудного (Казахская ССР).

На тот момент ему (Константину Махмутову. — NEWS.ru) было 26, в Москву он приехал случайно, не подозревая о том, что будет происходить. А когда произошло — ходил по улицам и...