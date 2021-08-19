Звезда «Полицейского с Рублёвки» попал в госпитализацию
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:32, 20 августа 2021
Роман ПоповФото: kino-teatr.ru
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Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки», популярный российский актёр Роман Попов, был госпитализирован в больницу прямо со съёмок, во время которых почувствовал себя плохо. Об этом пишет Telegram-канал 112.
«Потерял сознание, упал и сильно ударился головой», — говорится в сообщении.
Сейчас Попов находится под наблюдением врачей одной из столичных больниц.
Ранее скончался актёр Ростислав Гулбис, известный по роли одного из оперативников в сериале «Полицейский с Рублёвки».