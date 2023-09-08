Звезда Comedy Club Гавр станет отцом в пятый раз

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Гавриил Гордеев с семьей

Российский телеведущий и медиаменеджер Гавриил Гордеев, известный как резидент Comedy Club под псевдонимом Гавр, готовится стать отцом в пятый раз. Об этом стало известно, 7 сентября, когда он с супругой Ириной пришел на фестиваль «Новый сезон» в Сочи, сообщает StarHit.

Издание отмечает, что жена Гавра подтвердила беременность, уточнив ожидаемые сроки появления на свет еще одного наследника словами «через пару месяцев». Ирина выразила надежду, что к малышу не будет ревности у старших детей пары.

Дети старшие уже большие, 19, 12 лет, 4, 2 года, — пояснила она.

Также супруга бывшего резидента Comedy Club призналась, что пол будущего ребенка не имеет значения, поскольку у них с Гавром уже есть два мальчика и две девочки. При этом женщина допустила, что старший ребенок семьи пойдет по стопам отца.

Учится в РУДН, очень творческий человек, разносторонний, — сказала Ирина.

Гавр состоит в браке с Ириной уже 22 года.

Ранее сообщалось, что в Ереване сооснователь Comedy Club Таш Саркисян едва не ввязался в драку из-за шутки в адрес зрителя своего шоу. 49-летний комик согласился побеседовать с посетителем концерта после того, как выступил на сцене. Перепалка началась после того, как мужчина сообщил, что преподает русский язык в одном из местных вузов, а Саркисян решил пошутить о выраженном акценте собеседника.