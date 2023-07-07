Сооснователя Comedy Club в Ереване едва не избили из-за шутки про акцент Сооснователь Comedy Club Таш Саркисян едва не подрался в Ереване из-за шутки про акцент

Фото: Анна Мейер/ТАСС

Таш Саркисян

В Ереване сооснователь Comedy Club Таш Саркисян едва не ввязался в драку из-за шутки в адрес зрителя своего шоу, передает Telegram-канал Baza. 49-летний комик согласился побеседовать с посетителем концерта после того, как выступил на сцене. Мужчина сообщил, что преподает русский язык в одном из местных вузов, а Саркисян решил пошутить о выраженном акценте своего собеседника.

Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов? — пошутил Саркисян.

Зрителю шутка не понравилась. Завязалась перепалка, мужчины начали толкаться, и с обеих сторон взбудоражились знакомые оппонентов. Но до драки так и не дошло, артиста и филолога развели по своим местам.

Ранее сообщалось, что шоумен Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», чтобы вернуться на телеканал ТНТ. Комик будет участвовать как минимум в трех проектах. Директор телеканала Тина Канделаки назвала возвращение Светлакова ренессансом. По ее словам, когда Светлаков, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян начинали работать на ТНТ, это было золотой эрой канала. Канделаки добавила, что большинство звезд вернулись и предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами.