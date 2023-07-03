Стало известно, кем Светлаков будет работать на ТНТ Светлаков возвращается на ТНТ в качестве ведущего и продюсера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Сергей Светлаков

Шоумен Сергей Светлаков подписал эксклюзивный контракт с ООО «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение», чтобы вернуться на телеканал ТНТ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГПМ РТВ, комик будет участвовать как минимум в трех проектах.

По условиям соглашения комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актер и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Сергей Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер. Договоренности достигнуты как минимум о трех проектах: участие комика в новом юмористическом шоу телеканала, шоу собственного производства Сергея Светлакова и комедийный сериал, в котором он также выступит продюсером, — говорится в сообщении.

Директор телеканала Тина Канделаки назвала возвращение Светлакова ренессансом. По ее словам, когда Светлаков, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян начинали работать на ТНТ, это было золотой эрой канала. Канделаки добавила, что большинство звезд вернулись, перезагрузились, предстали совершенно в другом качестве и с новыми проектами.

Ранее ведущий Comedy Club Павел Воля начал вести на ТНТ вечернее шоу. Многие зрители после выхода «Шоу Воли» сравнивали его с «Вечерним Ургантом» и высказывали мнение, что проект не дотягивает до уровня передачи, выходившей на Первом канале.