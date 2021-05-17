«Жрёт устриц, сволочь!»: Панин отругал дочь-подростка

https://static.news.ru/photo/f79a0a12-b7a7-11eb-9b61-96000091f725_660.jpg Фото: actor_ap/instagram.com

Актёр Алексей Панин поделился в Instagram видео, на котором в шутку отругал 14-летнюю дочь Анну. Сейчас семья находится в Испании.

На кадрах видно, что девочка сидит на лавочке и пытается открыть устрицу. В этот момент к ней подходит отец и начинает «отчитывать» в своей манере, чтобы подшутить над дочкой и подписчиками, которые часто критикуют его методы воспитания.

Отлучился на секунду, оставил ребёнка в Толедо. Возвращаюсь — жрёт устриц... Тут люди гуляют, дворец какой-то. Бомжует в Испании, жрёт устриц, сволочь! — прокомментировал за кадром Панин.

Аня лишь посмеялась над отцом. Рядом с ней стояла бутылка вина, однако актёр сразу же уточнил, что это его алкоголь.

Многие поклонники оценили юмор Панина, отметив, что отец и дочь не скучают вдвоём в Испании и хорошо проводят время.

Отличные отношения дочки и отца! Кто бы что ни говорил, — написала одна из подписчиц.

Ранее Панин показал видео с отдыха в испанском городе Аликанте, где отдыхал с дочерью. Звёздная наследница исполнила танец под шансон. На кадрах семья отдыхает за столом на кухне вместе с неизвестной гостьей. Вокруг стоят пустые бутылки из-под вина, а подросток с сигаретой во рту танцует под шансон. На Анне надета шляпа и майка с ругательством на английском языке.