Живущая в Монако Боня ответила, получит ли ее дочь российский паспорт Виктория Боня заявила о желании оформить российское гражданство для своей дочери

Фото: NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня на вечеринке по случаю 20-летия работы Ольги Бузовой на телевидении призналась, что планирует оформить российское гражданство для 12-летней дочери Анджелины Летиции Смерфит. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru она отметила, что девочка является подданной княжества Монако.

Я живу в Монако. Моя дочка монегаска, у нее монакский паспорт, у нее нет гражданства России пока. Я очень хочу сделать ей российский паспорт. Когда у тебя ребенок гражданин другой страны, как мать тебя никто не может выгнать, — сказала звезда.

Боня напомнила хейтерам в соцсетях, жаждущих ее выдворения из Монако, что ее не могут депортировать, поскольку она является матерью подданной княжества. Знаменитость также подчеркнула, что ей выдали вид на жительство сроком на 10 лет.

Боня ранее призналась, что несколько лет жила не в Монако, а на территории Франции. Она заявила, что путаница с местом жительства стала причиной проблем с получением визы Монако. Боня подчеркнула, что ей потребовалось девять месяцев для оформления документов.

До этого Боня сообщила, что решила проблемы со въездом в Монако. Она также обратилась к недоброжелателям, отметив, что ее не могут выгнать из страны по причине гражданства дочери. Она отметила, что вернется в Монако в конце недели. Последние два месяца блогер провела в Москве. По ее словам, она рада, что получила возможность побыть дома. Боня добавила, что российская столица является ее местом силы.