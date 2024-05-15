«Три раза грабили»: Боня призналась, что не жила в Монако Боня заявила, что несколько лет жила не в Монако, а во Франции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что несколько лет жила не в Монако, а на территории Франции. Она заявила, что путаница с местом жительства стала причиной проблем с получением визы Монако. Боня подчеркнула, что ей потребовалось девять месяцев для оформления документов.

Мое длительное ожидание документов вызвало много злорадства, мол, выгнали ее из Монако. Единственное, что является правдой, это тот факт, что я жила на территории Франции (в Кап Дайл, это пять минут от Монако), именно это стало причиной того, что я не смогла своевременно продлить вид на жительство. Может, это и к лучшему, ведь меня три раза ограбили, пока я жила на территории Франции, — пояснила блогер.

Боня подчеркнула, что собирается посетить Каннский фестиваль и передать привет подписчикам с красной дорожки. Она также пообещала взять с собой на мероприятие любого желающего за 3 млн рублей.

На следующей неделе я уже буду передавать вам привет с красной дорожки Каннского кинофестиваля, и, если вы хотите тоже стать гостем, пишите моей помощнице, могу помочь организовать все под ключ (цена — от 3 млн рублей), — сообщила Боня.

Ранее Боня сообщила, что решила проблемы со въездом в Монако. Она также обратилась к недоброжелателям, отметив, что ее не могут выгнать из страны по причине гражданства дочери. Она отметила, что вернется в Монако в конце недели. Последние два месяца блогер провела в Москве. По ее словам, она рада, что получила возможность побыть дома. Боня добавила, что российская столица является ее местом силы.