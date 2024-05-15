«Меня не могут выгнать»: Боня рассказала о возвращении в Монако Боня заявила, что ее не могут выгнать из Монако по причине гражданства дочери

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеведущая и блогер Виктория Боня

Телеведущая и блогер Виктория Боня сообщила в Instagram (деятельность запрещена в РФ), что решила проблемы со въездом в Монако. Она также обратилась к недоброжелателям, отметив, что ее не могут выгнать из страны по причине гражданства дочери.

Моя ситуация с ожиданием документов вызвала, как всегда, много споров и даже злорадства, мол, выгнали ее из Монако. Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако), и меня не могут «выгнать», как бы многие этого ни хотели, — сообщила Боня.

Она отметила, что вернется в Монако в конце недели. Последние два месяца блогер провела в Москве. По ее словам, она рада, что получила возможность побыть дома. Боня добавила, что российская столица является ее местом силы.

До этого Боня предложила поклонникам провести время с ней за миллионы рублей. Знаменитость предложила фанатам попасть на Каннский кинофестиваль, оценив свои услуги в три миллиона. За эту сумму она обещает билеты и транспорт на мероприятие. За шесть миллионов можно купить совместный поход с телеведущей на фестиваль. Звезда утверждает, что может предоставить платье и сопровождать на мероприятии. Боня уточнила, что за дополнительную плату организует конференцию с иностранной прессой.