https://static.news.ru/photo/c835daac-2014-11ea-97dd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов Фото: Victor Klyushkin/Global Look Press

Актёр Сергей Жигунов резко отреагировал на обвинения в избиении актрисы Анастасии Заворотнюк. О том, что артист поднимает руку на звезду, ранее рассказала подруга Анастасии, режиссёр Наталья Бондарчук.

Сергей Жигунов был груб с Анастасией, и даже поднимал на неё руку. Но Настя — невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла, — цитирует Бондарчук «Экспресс-газета».

В ответ Жигунов призвал сплетников остановиться и перестать порочить его имя надуманными историями.

Люди, с которыми я шапочно знаком или не знаком совсем, активно комментируют мою личную жизнь. В 100% случаев комментаторы — люди, ничтожные в своей профессии, никому не нужные, — приводит слова актёра Nation News.

Жигунов отметил, что привык читать выдумки о себе, однако журналисты становятся всё изощрённее, обвиняя его в самых невероятных «преступлениях». Актёр предположил, что завтра ему могут приписать каннибализм или педофилию.

Желаю коллегам остановиться, чтобы не оказаться в постыдном ряду медийных фриков, — заключил Жигунов.

Артистка сейчас находится в реабилитационном центре. Информация об ухудшении её здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медклинику. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как писал NEWS.ru, Заворотнюк прописали курс массажа, чтобы вследствие паралича её мышцы не атрофировались и не образовались тромбы.