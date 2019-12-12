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Молодая любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые обратилась к своим подписчикам в социальной сети после появления в СМИ слухов о свадьбе артиста. Она написала сообщение, обращённое как к недоброжелателям, так и к тем, кто поддерживал её в дни травли.

К последним она обратилась с благодарностью. По словам Брухуновой, возникшая ситуация показала ей, что вокруг больше благоразумных людей, чем «неадекватных фанатиков». Также девушка призвала подписчиков и сопереживающих не жалеть её....