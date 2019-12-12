Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Анастасия Заворотнюк/vk.com

Популярной российской актрисе Анастасии Заворотнюк прописали курс массажа, чтобы вследствие паралича её мышцы не атрофировались и не образовались тромбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка находится на лечении в Европейском медицинском центре. Правая часть её тела по-прежнему остаётся парализованной. Врачи назначили звезде новый курс лечения.

Как ранее писал NEWS.ru, представители Заворотнюк по-прежнему отказываются от официальных комментариев в СМИ относительно её состояния, чтобы сохранить право на личные границы Анастасии.

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