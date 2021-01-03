Жигунов шокировал поклонников резко постаревшим видом

https://static.news.ru/photo/ec832744-4e2a-11eb-994f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Сергей Жигунов привёл в ужас поклонников своим внешним видом после выписки из больницы в Крыму. Актёр несколько недель болел коронавирусом.

Гардемарин опубликовал селфи, и фанаты признали, что он сильно сдал за последнее время. В кадре 58-летний Жигунов всё ещё в больнице, откуда на данный момент его выписали.

Спасибо всем за поздравления. Всё будет хорошо. Кстати, по ОТР сегодня «Три мушкетёра», — подписал фото актёр.

Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления. «Резко сдал», «От прежнего гардемарина остались только глаза», «Скорее выздоравливайте. Видно, что болезнь вас серьёзно подкосила», написали в комментариях фанаты.

Жигунов и его новая возлюбленная Виктория Ворожбит, которая как две капли воды похода на Заворотнюк, уединённо жили в Крыму. Но всё равно они умудрились заболеть коронавирусом. По словам возлюбленной Жигунова, болезнь протекала очень тяжело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского актёра и продюсера Сергея Жигунова выписали из госпиталя для больных коронавирусом в Ялте. По словам артиста, после трёх недель, проведённых в больнице, врачи решили перевести его на амбулаторное лечение.