Жена Щербакова осудила вдову Караченцова за жалобы на отсутствие средств

https://static.news.ru/photo/31841968-9fe2-11ea-a94a-fa163e074e61_660.jpg Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга актёра Бориса Щербакова Татьяна Бронзова раскритиковала вдову актёра Николая Караченцова Людмилу Поргину за её жалобы на отсутствие средств к существованию.

Людмила Поргина — заслуженная артистка РФ, она получает хорошую пенсию, думаю, около 50 тысяч в месяц. И рассказывать, что она сидит без денег, по-моему, странно. И неправда, — привели слова Татьяны Бронзовой на портале KP.ru.

Она добавила, что ей стыдно за артистов, которые жалуются на отсутствие денег и привела в пример свою семью.

Мне за них стыдно. Очень неловко всё это слышать. Мой муж никогда бы не пожаловался. Хотя антреприза — его основной заработок, а спектаклей сейчас нет. Я давно на пенсии и не работаю. Деньги зарабатывает муж. Он всегда востребован. Благодаря ему у нас есть «подушка безопасности», — отметила супруга Бориса Щербакова.

Татьяна Бронзова также поделилась, что её семья откладывала деньги на путешествие, но из-за потери заработка, ей с мужем пришлось потратить «отпускные» на ежедневные нужды.

Мы откладывали на одни цели, а сейчас сбережения пошли просто на жизнь. Я мечтала отправиться в путешествие на круизном лайнере. А это дорого. Значит, поездку придётся отложить. Ну и что? Это же не конец света, — подытожила она.

Как писал NEWS.ru ранее, вдова Николая Караченцова сообщила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. Людмила Поргина отметила, что раньше она постоянно получала гонорары за съёмки в телепередачах, а сейчас этого нет. Она также пожаловалась на высокие налоги и расходы на домашних питомцев.