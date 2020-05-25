Вдова Караченцова пожаловалась на нехватку денег на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0df4c3a0-9e73-11ea-a75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что она проводит самоизоляцию из-за коронавируса на своей даче в Подмосковье без денег. По её словам, пандемия стала временем для того, чтобы «подумать, оглянуться назад».

Меня иногда даже собственные внуки раздражают. Что-нибудь скажут резкое — и мне хочется им сразу ответить. Но тут же думаю: «Ты смиряйся, проси у Бога терпения. Они же ещё молодые, многого не понимают», — передаёт слова Поргиной «Собеседник.ру».

Поргина также подчеркнула, что раньше она постоянно получала гонорары за съёмки в телепередача, а сейчас этого нет.

Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на всё это. А ещё у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат, — отметила она.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Дибров считает, что у Надежды Бабкиной есть некая миссия на земле, которую она ещё не выполнила. Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет.