Дибров рассказал, почему выжила Бабкина

https://static.news.ru/photo/7b23f48c-9e41-11ea-aaeb-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Дибров считает, что у Надежды Бабкиной есть некая миссия на земле, которую она ещё не выполнила. Именно поэтому певица осталась жива и теперь, вполне вероятно, проживёт ещё много лет.

Дибров признался, что очень переживал за Бабкину. На время её болезни журналист подменял её в программе «Модный приговор».

Понимаете, господь ставит каждому человеку некую задачу на земле. Болезнь и смерть приходят, если человек не в состоянии выполнить свою задачу. Надо за свою жизнь как можно больше различных навыков освоить, — пояснил ведущий в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Поэтому, считает Дибров, нужно завести детей, создать семью, тогда есть вероятность дожить до ста лет. Что касается Бабкиной, то у неё есть театр как источник вдохновения и у неё ещё «много работы на земле».

Ранее NEWS.ru сообщал, что переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина рассказала, что её сын Даниил также переболел COVID-19. Инфекция у него протекала в достаточно тяжёлой форме. Он выписался из клиники практически одновременно с ней.