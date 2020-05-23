«Тяжело болел»: Бабкина рассказала, как её сын боролся с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/760560ea-9dc3-11ea-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ngbabkina

Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина рассказала, что её сын Даниил также переболел COVID-19. Инфекция у него протекала в достаточно тяжёлой форме. Он выписался из клиники практически одновременно с ней.

Очень тяжело болел. Лежал три недели, — сообщила певица в программе «Сегодня вечером».

Тем не менее, молодой организм мужчины позволил перенести болезнь без последствий. Сама Бабкина болела около месяца. Она была введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Артистка призналась, что находилась на грани жизни и смерти. Врачи, по её словам, готовились к худшему. Когда опасность миновала и певицу переводили из реанимации в обычную палату, медики сообщили, что вероятность выжить у неё была минимальна.

Как писал NEWS.ru, ранее Бабкина рассказала, что её во время болезни морально поддержала Алла Пугачёва. Она и её муж Максим Галкин первыми позвонили в больницу, когда Бабкина только начала приходить в себя.