https://static.news.ru/photo/6fdef086-308c-11ea-ae23-fa163e074e61_660.jpg Александр Степанов и Ассоль Фото: assol13/instagram.com

В семье рэпера ST есть новогодняя традиция: каждую ночь с 31 декабря на 1 января артист осыпает свою супругу деньгами. О том, как этот милый обычай появился у влюблённой пары, на своей странице в социальной сети рассказала жена музыканта Ассоль.

По её словам, традиция появилась ещё в те времена, когда ST был бедным студентом Александром Степановым. Свой первый совместный Новый год женатая уже пара отмечала на съёмной квартире. Финансовое положение оставляло желать лучшего — у молодых людей не было даже достаточного количества посуды для приготовления праздничных блюд.

Но бытовые неурядицы их не расстраивали. Александр и Ассоль нарядились, стали отмечать Новый год, слушали песни по телевизору.

И тут Саша побежал в соседнюю комнату и принёс пачку денег. Оказалось, что это пачка бумажных «десяток»! Он стал осыпать меня этими деньгами, устроил салют, как в фильмах, деньги были по всему дому, и тогда Саша пообещал, что каждый год купюры будут увеличиться. И слово сдержал, — пишет супруга ST в Instagram.

Ассоль отмечает, что для музыканта эта традиция является теперь своеобразным стимулом перед наступлением каждого последующего Нового года.

Ранее, в сентябре 2019 года, NEWS.ru писал, что рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, впервые станет папой. Трогательный снимок, свидетельствующий о скором пополнении в семье, разместила супруга артиста, ведущая Ассоль.