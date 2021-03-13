Жена отговорила Юрия Лозу идти в политику

https://static.news.ru/photo/a397ab10-841a-11eb-8444-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что в 90-е годы у него была возможность начать политическую карьеру. Однако от смены рода деятельности его отговорила супруга.

Он пояснил, что получал множество предложений от различных партий, которые «искали медийных персонажей с незапятнанной репутацией».

Меня приглашали в разные эти партии, объединения, но мне жена сразу сказала: «Я выходила замуж за музыканта, а не за политика», — сказал Лоза в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам музыканта, в ходе разговора с женой он понял, что став чиновником, в одиночку никаких проблем не решит. Поэтому он решил, что принесёт пользу обществу, если продолжит заниматься сочинением песен.

Ранее NEWS.ru писал, что Лоза раскритиковал песню Манижы для Евровидения. По его словам, композиция совершенно не отражает суть русской культуры. Он посоветовал искать подлинную русскую культуру в «глубинке»: поехать в любой населённый пункт и послушать, что на самом деле поют люди.