Жена Джигана показала дочь с синяком под глазом

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото дочери Майи с подбитым глазом. Причину появления синяка на лице трёхлетней девочки модель не пояснила.
Подбитый глаз у ребёнка можно отчётливо разглядеть на видеороликах, размещённых заботливой мамой в Instagram. Сама жена рэпера не придала этому факту серьёзного значения.
С фингалом. Настоящее детство, — подписала кадр Самойлова.
У Джигана и его жены-модели четверо детей. Самой старшей, Ариеле, 9 лет, Лее — 6, самому младшему — сыну рэпера Давиду — всего несколько месяцев.
Самойлова получила широкую известность после скандала с разводом в семье. Пара долго шумела о своём расставании, привлекая всеобщее внимание, при этом даже не собираясь разъезжаться.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Джиган признался, что уже давно помирился с Оксаной Самойловой. Модель простила супруга, потому что он смог «замолить свои грешки».
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