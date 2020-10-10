Жена Джигана показала дочь с синяком под глазом

https://static.news.ru/photo/e7af29b0-0b37-11eb-ac10-fa163e074e61_660.jpg Джиган с женой Оксаной Самойловой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото дочери Майи с подбитым глазом. Причину появления синяка на лице трёхлетней девочки модель не пояснила.

Подбитый глаз у ребёнка можно отчётливо разглядеть на видеороликах, размещённых заботливой мамой в Instagram. Сама жена рэпера не придала этому факту серьёзного значения.

@samoylovaoxana

С фингалом. Настоящее детство, — подписала кадр Самойлова.

У Джигана и его жены-модели четверо детей. Самой старшей, Ариеле, 9 лет, Лее — 6, самому младшему — сыну рэпера Давиду — всего несколько месяцев.

Самойлова получила широкую известность после скандала с разводом в семье. Пара долго шумела о своём расставании, привлекая всеобщее внимание, при этом даже не собираясь разъезжаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Джиган признался, что уже давно помирился с Оксаной Самойловой. Модель простила супруга, потому что он смог «замолить свои грешки».