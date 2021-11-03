«Ждём возвращения Крыма»: сестра Ротару сказала, почему певицы нет в Ялте

Сестра Софии Ротару Аурика объяснила, почему певица забросила своё роскошное имение «Вилла София» в Ялте. Артистка не была в Крыму уже лет шесть, сказала Аурика в эфире шоу «Ужин с Дороти».

Последний раз я была в Крыму в 2012 году. Тогда проводился музыкальный фестиваль. И насколько я знаю Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму, — объяснила сестра народной артистки.

По её словам, «Вилла София» сейчас не работает. Известно, что певица даже пыталась её продать, но покупатель так и не нашёлся.

Там закрыли всё. Закрыли всё и стоит. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма, — пояснила родственница Софии Ротару.

Сейчас артистка живёт в пригороде Киева в собственном доме с сыном и невесткой.

Она живёт в Конча-Заспе. У них дом с сыном, невесткой. Внуки уже выросли. Внучка учится в Америке. Внук уже отучился. Он уже здесь. В Крыму их нет, — заверила Аурика Ротару.

Ранее сестра Софии Ротару Аурика прокомментировала слухи о серьёзной болезни певицы. По её словам, народная артистка здорова и чувствует себя прекрасно.