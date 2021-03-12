Жанна Бадоева объяснила, почему не возвращается в Россию

https://static.news.ru/photo/c1888704-83e1-11eb-89d5-96000091f725_660.jpg Жанна Бадоева Фото: zhanna_badoeva/instagram.com

Телеведущая Жанна Бадоева много лет живёт в Италии. Она замужем за бизнесменом Василием Мельничиным, работающим в Европе. Экс-звезда передачи «Орёл и Решка» сейчас рассказывает о традициях и культуре разных государств в другом шоу — «Жизнь других» на Первом канале. Съёмки проходят по всему миру, однако в РФ возвращаться женщина не спешит.

Нет, вообще [не тянет в Россию]! Понимаешь, если бы меня тянуло хоть чуть-чуть, я бы не жила в Италии, — ответила Бадоева на соответствующий вопрос на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Однако журналистка попросила не идеализировать Италию. На Апеннинском полуострове, по её словам, много проблем. От бюрократии до вопросов к здравоохранению.

Когда мы привезли детей в Италию, они уже на следующий день пошли в школу. Нам сказали: «Потом принесёте документы». <...> Если говорить о медицине, то в России мы привыкли, что можно вызвать доктора в любое время или скорую, аптека тоже работает 24 часа в сутки, — отметила Бадоева.

Из-за особенностей профессии, добавила звезда, она забыла, что такое отпуск. Постоянные разъезды и гостиницы, чего требует телешоу, отгоняют мысли куда-то поехать самостоятельно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Гарик Харламов в эфире Comedy Club показал будущего молодого человека Ольги Бузовой. Шоумен представлял публике белорусскую группу Intelligency и внезапно выяснил, что у участников довольно интересные профессии. Музыканты по профессии — лифтёр, безработный и инженер-связист. Соведущий Харламова Павел Воля тут же поинтересовался у участников группы, кто из них лифтёр.