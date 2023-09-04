«Жалко, что Лия ушла в политику»: Садальский высказался об Ахеджаковой Актер Садальский заступился за Лию Ахеджакову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заступился за народную артистку РФ Лию Ахеджакову. Актер отметил, что ему «жалко, что Лия ушла в политику», и подчеркнул, что находится с ней «по разные стороны баррикад». При этом Садальский считает недопустимым снимать Ахеджакову со спектаклей в театре «Современник», сообщает EADaily со ссылкой на Telegram-канал артиста.

Жалко, что Лия ушла в политику, она — великий трагический клоун и любимая актриса миллионов людей во всем мире. <...> Я — в списке врагов Украины... Мы с Лией по разные стороны баррикад, она меня терпеть не может. Но я — за нее, — написал актер.

Садальский отметил, что снимать лауреата Госпремии России с ролей в театре является нонсенсом. По его мнению, любой артист не может существовать без сцены.

Главное управление МВД России по Москве ранее начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Сообщается, что проверка была инициирована после того, как Ахеджакова вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием.

При этом сама актриса рассказала, что украинский флаг ей подсунул «какой-то провокатор» вместе с букетом цветов. Ахеджакова уточнила, что пыталась найти того человека, однако сделать это не удалось.