«Зажралась»: певица Слава рассказала, почему перестала выпускать песни Певица Слава призналась, что из-за тяжелой депрессии не может заниматься творчеством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, заявила о том, что долгое время страдает от депрессии. По ее словам, подобное состояние мешает ей заниматься творчеством, в частности выпустить уже готовые песни. Помощи у подписчиков она попросила на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Как спастись от депрессии, очень долгой и тяжелой? Пытаюсь, семья и друзья держат, но все равно плохо. Помогает только работа, сейчас ее будет очень много, и это в очередной раз мое спасение. Самое плохое для меня, что не хочется вообще заниматься творчеством. В коробке 3 хита, 6 раз отменяла студию. Никак не могу просто даже заставить себя начать. Короче, «зажралась», походу, — поделилась переживаниями певица.

Поклонники Славы попытались утешить любимую исполнительницу. В комментариях многие поделились способами выйти из депрессии — кто-то предложил «пропить таблетки», кто-то — обратиться к психотерапевту, заняться йогой. А одна из подписчиц призналась, что справиться с депрессией ей помогает творчество Славы.

Эх, это все такие мелочи, по сравнению с тем, как вас любят и ждут! Как обожают ваше творчество, как нуждаются в нем! Вы же своего рода целитель душ человеческих, — написала одна из пользовательниц.

Ранее певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) сообщила, что испытала депрессию после родов дочери. Изучив комментарии из интернета, она пришла к выводу, что общество не способно адекватно воспринять эту проблему. В связи с этим она составила список советов, которые смогут помочь молодой матери в преодолении стресса, и опубликовала его в соцсетях.