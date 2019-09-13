https://static.news.ru/photo/ae71079c-d52b-11e9-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Слухи об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают распространяться с каждым днём. Сама звезда сериала «Моя прекрасная няня» предпочитает хранить молчание и не появляется на публике, однако сегодня стало известно, что недавно она приняла предложение о работе.

Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей. Райдер у нас обычный, ничем не удивим, — рассказал « СтарХиту » директор знаменитости Стас Христов.

Он подтвердил, что в сентябре актриса даст телевизионное интервью о состоянии своего здоровья.

Новость о том, что у Заворотнюк обнаружили раковую опухоль мозга, появилась в августе. По предположениям, болезнь возникла из-за того, что Анастасия долго время пыталась забеременеть и прибегла к ЭКО.

Ранее News.ru писал, что соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному посёлку Крекшино в Новой Москве рассказала о своей последней встрече с актрисой. Женщина с трудом узнала телезвезду. Заворотнюк, по словам женщины, резко изменилась внешне. Она набрала лишний вес, а голову покрывает косынкой.