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Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.

Как сообщает « Газета.ру », артистке предстоит пройти сложный курс реабилитации. Из-за опухоли мозга у неё парализовало правую часть тела. Ей назначена эрготерапия и восстанавливающие водные процедуры. Рядом с клиникой круглосуточно дежурит скорая помощь.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, 8 октября пациентка покинула медучреждение, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.