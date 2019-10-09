Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» перевели на лечение в центр для тяжелобольных пациентов.
Как сообщает «
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.
Как писал News.ru, 8 октября пациентка покинула медучреждение, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.
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