Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева лечится дома

https://static.news.ru/photo/40b7ef6a-8d20-11ea-9186-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: vasileva_vtg/instagram.com

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, лечится дома.

Да ничего самочувствие, болею. Жду результаты анализов, лечусь дома, потому пока не вижу смысла лежать в инфекционном отделении, — рассказала актриса РИА Новости.

Она подчеркнула, что сейчас у неё нет такой высокой температуры, какая была ранее.

NEWS.ru писал, что 1 мая Татьяна Васильева почувствовала себя плохо. В больнице медики диагностировали у неё коронавирус, не все результаты анализов ещё готовы.

На своей странице в Instagram она рассказала, что больницы переполнены, врачи работают без остановки, «кашель в больнице стоит оглушающий».