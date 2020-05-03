Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева лечится дома

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, лечится дома.
Да ничего самочувствие, болею. Жду результаты анализов, лечусь дома, потому пока не вижу смысла лежать в инфекционном отделении, —
рассказалаактриса РИА Новости.
Она подчеркнула, что сейчас у неё нет такой высокой температуры, какая была ранее.
NEWS.ru писал, что 1 мая Татьяна Васильева почувствовала себя плохо. В больнице медики диагностировали у неё коронавирус, не все результаты анализов ещё готовы.
На своей странице в Instagram она рассказала, что больницы переполнены, врачи работают без остановки, «кашель в больнице стоит оглушающий».
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