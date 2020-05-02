Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cdaefb2-8c80-11ea-a4a6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: vasileva_vtg /instagram.com

У актрисы Татьяны Васильевой диагностирован коронавирус. Она почувствовала себя плохо 1 мая и обратилась в больницу.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент неизвестно, будет ли она лечиться на дому или её госпитализируют. В настоящее время народная артистка РФ находится дома. Она рассказала журналистам, что плохо себя чувствует.

NEWS.ru писал, что Васильева жаловалась на кашель, недомогание и высокую температуру.

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что напуганная актриса позвонила ей в три часа ночи и попросила о помощи. Тогда Борисова связалась с представителями Первого канала, которые «на самом высоком уровне» организовали переезд актрисы в больницу. Позже Васильева отказалась от госпитализации.