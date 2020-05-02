«Дана, помоги»: раскрыты подробности госпитализации Татьяны Васильевой

https://static.news.ru/photo/f9ecef72-8c52-11ea-941e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Стали известны подробности госпитализации актрисы Татьяны Васильевой. По словам телеведущей Даны Борисовой, которая находится с ней в дружеских отношениях, напуганная артистка позвонила ей в три часа ночи. Она плакала и просила о помощи.

У неё было единственный вопрос: «Дана, помоги устроить в больницу, я заражена коронавирусом». Я подняла на уши все каналы. Первый, кому я позвонила, — Андрей Малахов. Он скинул трубку. <...> Извините, после этого Татьяна звонила мне каждые две минуты. Ей было страшно, она была в панике, — рассказала Борисова.

После этого ведущая связалась с представителями Первого канала, которые «на самом высоком уровне» помогли организовать переезд Васильевой в больницу, передаёт «Газета.Ru».

Однако Васильева не стала оставаться в медучреждении и приняла решение лечиться дома. Она сообщила, что чувствует себя удовлетворительно.

Пока болею. Не очень хорошо [себя чувствую]. Я уехала домой, дома сама лечусь, — рассказала она ТАСС.

При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась к врачам и будет ли госпитализирована.

Васильева снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

Как писал NEWS.ru, ранее врачи раскрыли настоящий диагноз Бабкиной и опровергли её скорую выписку.