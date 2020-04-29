Врачи раскрыли настоящий диагноз Бабкиной и опровергли её скорую выписку

https://static.news.ru/photo/b765bac2-8afd-11ea-98ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Врачи медицинского учреждения, в котором лежит Надежда Бабкина, прокомментировали информацию о скорой выписке певицы, а также назвали настоящий диагноз.

Ранее молодой супруг артистки Евгений Гор сообщил, что Бабкину выпишут из больницы через 7–10 дней.

В свою очередь медики заявили, что звезда «держится молодцом», но о выписке не идёт речи. Сейчас исполнительница лежит в обычной палате, ест самостоятельно, но даже в этом ей помогает сиделка.

Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией, — подчеркнули сотрудники больницы.

У певицы наблюдается лёгкая слабость. Но её переведут в VIP-палату, когда ей станет лучше. Там уже не будет такого строгого присмотра, передаёт НТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.