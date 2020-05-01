Кино

Актриса Татьяна Васильева вызвала скорую из-за температуры и кашля

21:52, 01 мая 2020

Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила, что из-за недомогания, повышенной температуры ей пришлось обратиться к врачам скорой помощи.

Температура 38, у меня кашель, недомогание, — рассказала актриса РИА Новости.

Васильева снималась в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тётя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

Как писал NEWS.ru, ранее врачи раскрыли настоящий диагноз Бабкиной и опровергли её скорую выписку.

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