Татьяна Васильева рассказала, как происходит приём больных с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5b7d73a0-8cd6-11ea-900c-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: www.instagram.com/vasileva_vtg/

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой недавно был выявлена коронавирусная инфекция, рассказала, как поступают больные с COVID-19 на скорой помощи в приёмное отделение больницы.

Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий, — сообщила Татьяна Васильева на своей странице в Instagram.

Актриса также сообщила, что врачи диагностировали у неё двустороннюю пневмонию. Признаки болезни начались с температуры 37,5–37,8, затем появились кашель и жжение в глазах.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Васильева отказалась от госпитализации и решила лечиться дома.