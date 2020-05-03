Татьяна Васильева рассказала, как происходит приём больных с COVID-19

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, у которой недавно был выявлена коронавирусная инфекция, рассказала, как поступают больные с COVID-19 на скорой помощи в приёмное отделение больницы.
Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу. И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки. Кашель в больнице стоит оглушающий, —
сообщилаТатьяна Васильева на своей странице в Instagram.
Актриса также сообщила, что врачи диагностировали у неё двустороннюю пневмонию. Признаки болезни начались с температуры 37,5–37,8, затем появились кашель и жжение в глазах.
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Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Васильева отказалась от госпитализации и решила лечиться дома.
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