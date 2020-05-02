Актрису Татьяну Васильеву выписали из больницы

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Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне была госпитализирована с высокой температурой, вернулась домой. Она ждёт результатов анализов на коронавирус.

Чувствую себя пока не очень, ещё температура держится. Я дома, — сообщила «Интерфаксу» Васильева.

Васильева уточнила, что в больнице у неё взяли анализы, результаты она пока не получила.

Как писал NEWS.ru, по словам телеведущей Даны Борисовой, которая находится с Васильевой в дружеских отношениях, напуганная артистка позвонила ей в три часа ночи. Она плакала и просила о помощи. Ведущая связалась с представителями Первого канала, которые «на самом высоком уровне» помогли организовать переезд Васильевой в больницу. Однако артистка не стала оставаться в медучреждении и приняла решение лечиться дома.