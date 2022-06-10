Запашный иронично назвал «высоким искусством» спектакль Богомолова «Лир»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Запашный

Артист цирка Эдгар Запашный В своем Telegram-канале иронично отозвался о постановке Константина Богомолова «Лир». Свои комментарии Запашный оставил под роликом отрывка из самого спектакля. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка не забыл упомянуть, что Богомолов был удостоен премии «Золотая маска».

Дрессировщик написал, что именно так выглядит спектакль мужа Ксении Собчак, с иронией отметив, что это «высокое искусство».

А вот так выглядит спектакль мужа Собчак Константина Богомолова, который в этом году получил награду «Золотая маска». Высокое искусство, — написал Запашный.

Постановка была основана на произведении Уильяма Шекспира «Король Лир», Богомолов переложил действия пьесы английского драматурга на происходящее во время Великой Отечественной Войны.

Запашный не первый раз отзывается критично в адрес других звезд. До этого сообщалось, что артист цирка предлагал убрать с радио песни бежавших звезд. Совсем недавно мужчина поддержал слова Газманова в сторону актрисы Хаматовой, которая покинула территорию России.