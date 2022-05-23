«Безнаказанность»: Запашный предложил убрать с радио песни бежавших звёзд Запашный предложил убрать из радиоэфира песни сбежавших из России звёзд

Эдгард Запашный предложил убрать из радиоэфира песни сбежавших звёзд. Артист признался, что его удивило, что многие уехавшие знаменитости никуда не пропали из радиоэфира, их треки по-прежнему в ротации, пишут «Известия».

Тем самым молодёжи наматывается на ус, что такое поведение — нормально, что им за это ничего не будет, что их ещё и поощрят этим эфиром на радиостанции. А эти звёзды уже убеждены в своей безнаказанности и считают своё мнение единственно правильным, — сказал Запашный.

Дрессировщик считает, что мнение этих известных людей вообще не заслуживает никакого внимания. А в России есть множество других исполнителей, которые ездят в Донбасс и выступают перед военными. Однако им уделяется гораздо меньше внимания. Артист добавил, что другие звёзды и общество тоже должны правильно реагировать на ситуацию, «молчаливое большинство» в этом случае является неправильной позицией.

В таком «заигрывании в демократию» нет никакого смысла, уверен директор Цирка на Вернадского.

Надо поощрять тех людей, которые не боятся брать на себя вот такую ответственность, ведь сейчас те звёзды, деятели культуры, спорта, которые высказали свое мнение за военную операцию, поддержали её, очень часто чувствуют себя одинокими в том числе, — говорит Запашный.

Артист также с иронией отозвался о визите на Украину Анджелины Джоли. Он уверен, что актриса просто выполняла госзаказ своей страны, поэтому дальше Львова никуда не поехала. Ей были неинтересны ни Донбасс, ни Мариуполь. И не стоило уделять столько внимания её приезду.

Ранее Запашный заявил, что России стоит смириться с тем, что страны Запада всегда будут предвзято относиться к стране. По его словам, Россию начнут любить, когда один рубль станет равен одному доллару.