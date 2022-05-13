Эдгард Запашный призвал смириться с нелюбовью Запада к России

Эдгард Запашный / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

России стоит смириться с тем, что страны Запада всегда будут предвзято относиться к стране, считает генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный. По его словам, Россию начнут любить, когда один рубль станет равен одному доллару, пишет «360».

Когда рубль будет равен одному доллару, нас сразу начнут любить. Это единственный путь для возвращения этой псевдолюбви. На бумагах они нас будут уважать, а на деле — нет. Как я вижу выход из ситуации: решать вопросы экономического характера, это первостепенно. Геополитика — здорово, но на ней одной не уедешь, — высказался Запашный.

По его мнению, Россию хотят видеть не страной, а автозаправкой, которую обслуживают страны-сателлиты. Запашный считает, что патриотизм должен строиться на уважении к своей стране. Артист цирка заявил, что патриоты знают истину, поэтому им не нужно «переобуваться». По его словам, для полной денацификации Украины российские силовики должны пройти её насквозь.

Ранее Запашный заявил, что несколько лет назад латвийские активисты выступили против циркового шоу братьев Запашных у себя в стране. При этом пикет закончился сразу после представления, поскольку люди увидели качественное шоу без какой-либо «псевдопропаганды».