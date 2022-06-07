Запашный поддержал слова Газманова про «тявкающую на родину» Хаматову

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Известный артист цирка Эдгар Запашный в своем Telegram-канале поддержал слова Олега Газманова по поводу высказываний народной артистки России Чулпан Хаматовой. Последняя сделала ряд негативных заявлений о проведении специальной операции на Украине. Певец сравнил слова женщины с иудовым племенем, в котором тявкают на родину.

Полностью согласен с Олегом Газмановым, предать страну — это предать свою мать, — пишет Запашный.

Хаматова уехала из России после начала специальной операции и на данный момент проживает в Латвии. На ее высказывания отреагировал Олег Газманов.

Иудово племя. Оттуда тявкать на свою родину — это предать свою мать. Это попытка получить подачку от принимающей стороны. Ненавидящей свою родину. Мне и гадко, и жалко ее, с другой стороны. Но больше гадко, — передают слова народного артиста «АИФ».

Запашный не первый раз комментирует поведение известных личностей, которые покинули Россию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва и ее супруг Максим Галкин получили волну резкой критики после того, как покинули Россию и улетели в Израиль. Шоумен, в отличие от супруги, делает различные заявления, которые подвергаются жесткой критике коллегами по цеху.