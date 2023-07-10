«Занимается некромагией»: Фадеев рассказал о сатанинских ритуалах Наргиз Максим Фадеев обвинил Наргиз в сатанизме

Фото: АГН «Москва»

Наргиз

Российский композитор Максим Фадеев рассказал о магических ритуалах, которые, по его мнению, проводит его бывшая подопечная, узбекская певица Наргиз, а также о сатанинских символах на ее теле. Он сообщил в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в самом начале сотрудничества попросил артистку прикрывать бритую голову с «пентаклем на макушке» на концертах и в клипах. Однако певица «категорически саботировала это пожелание», считая, что Фадеев «убивает ее идентичность». Он подал на артистку в суд, запретив ей исполнять принадлежащие ему композиции на территории Узбекистана. Продюсер также предложил Наргиз «извиниться за ложь» и «перестать поносить Россию».

И что мы видим сегодня? Переехав в Узбекистан, она все же прикрыла свою голову с пентаклем и надела закрытый костюм, прикрывающий татуировки на теле. А что случилось, Наргиз? Куда пропал дьявольский алтарь на сцене, в центре которого стояла бутылка виски, — задался вопросом Фадеев.

Продюсер назвал чудовищным увлечение Наргиз кладбищенской магией и предположил, что ее психика пострадала после «работы гримером в морге в Штатах».

Как вообще страна, где доминирующей религией является ислам, может принимать человека, женщину, тело которой покрыто сатанинскими символами? Человека, который занимается некромагией в отношении своих многочисленных врагов и друзей: делает какие-то «подкопы» на кладбищах, — написал Фадеев.

Фадеев также назвал Наргиз «караоке-певицей», «воровкой на доверии» и отметил, что запретил ей исполнять свои песни еще в 2019 году, но некоторое время закрывал на это глаза. Переломным моментом для него стали слова артистки о России и ее жителях, после которых ей запретили въезд в страну на 50 лет. По словам продюсера, ему непонятно, «почему в репертуаре певицы по сей день преобладают песни на „вражеском“ русском языке и по какой причине она не переходит на узбекский в жизни и в музыке».

Продюсер заявил, что подал иск в Бостандыкский районный суд Алматы по факту нарушения своих авторских прав. Он будет судиться с каждой площадкой, на которой Наргиз исполнит его композиции.

Хотел бы, обращаясь ко всем будущим возможным организаторам концертов Наргиз Закировой, сообщить, что так мы будем поступать в каждом случае без исключения, пока к этой певице не придет осознание того, что брать чужое — это воровство, — подчеркнул Фадеев.

Продюсер посоветовал Наргиз продолжить петь кавер-версии известных композиций, «ведь в Россию ее все равно никогда не пустят».

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко обвинил срывающую гастроли российских артистов Наргиз в зависти. По его словам, певица «сидит где-то в Америке», там у нее ничего не получается, и «исходит желчью», тогда как в России продолжаются музыкальные концерты.