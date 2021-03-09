Зайцев вспомнил, как заставил Пугачёву надеть красный балахон

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Вячеслав Зайцев рассказала. как убедил в своё время Аллу Пугачёву облачиться в красный балахон. Из-за недостатков фигуры певица не хотела наряжаться ни во что облегающее.

И тогда кутюрье предложил артистке балахон, который показался ей удобным и комфортным.

Алла стеснялась своего тела. Не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась, — цитирует модельера KP.RU.

Зайцев вспомнил, как Пугачёва приходила к нему со своим тогдашним любовником Сергеем Челобановым. Модельер по просьбе артистки сшил ему яркий цветастый пиджак.

Потом Пугачёва привела к кутюрье своего нового фаворита — Владимира Кузьмина. И тот был удивлён, увидев, какого маленького роста оказался музыкант.

Зайцев на днях отметил свой 83-й день рождения. Он приглашал в гости Пугачёву. А позже выяснилось, что он продал фанатам певицы билеты по 15 тысяч рублей за удовольствие лицезреть и даже поговорить с Примадонной. Пугачёвой это было крайне неприятно и она просто сбежала с мероприятия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва после долгих лет в затворничестве появилась на передаче «Сегодня вечером». Шоу ведёт супруг Примадонны Максим Галкин.