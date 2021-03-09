Алла Пугачёва впервые появилась на телевидении после долгого затворничества

https://static.news.ru/photo/3a510672-8115-11eb-9b48-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва после долгих лет в затворничестве появилась на передаче «Сегодня вечером». Шоу ведёт супруг Примадонны Максим Галкин.

На сегодня популярная певица предпочитает публичной тихую семейную жизнь. Она живёт с детьми и мужем в замке в деревне Грязь в Подмосковье. Выходам в свет артистка предпочитает ужины в кругу близких друзей.

Однако Пугачёва всё же появляется на широкой публике. В данном случае исключением стала передача «Сегодня вечером», которую ведёт Максим Галкин. Так, звезда снялась в программе, посвящённой маэстро Зацепину.

Кадры со съёмки опубликовала певица Маша Распутина. Пугачёва в кадре стоит рядом с мужем Максимом Галкиным. Она одета в чёрное платье оверсайз длиной до середины икры. Образ певицы дополняет тонкая нитка жемчуга в два витка.

Последний раз на телевидении Алла Пугачёва появлялась в 2019 году. Тогда она приняла участие в программах «Время» и «Сегодня вечером».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва обладает экстрасенсорными способностями немалой силы. Такое мнение высказала актриса Олеся Судзиловская.