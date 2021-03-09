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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва впервые появилась на телевидении после долгого затворничества

23:24, 09 марта 2021 13
Алла Пугачёва Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва после долгих лет в затворничестве появилась на передаче «Сегодня вечером». Шоу ведёт супруг Примадонны Максим Галкин.

На сегодня популярная певица предпочитает публичной тихую семейную жизнь. Она живёт с детьми и мужем в замке в деревне Грязь в Подмосковье. Выходам в свет артистка предпочитает ужины в кругу близких друзей.

Однако Пугачёва всё же появляется на широкой публике. В данном случае исключением стала передача «Сегодня вечером», которую ведёт Максим Галкин. Так, звезда снялась в программе, посвящённой маэстро Зацепину.

Кадры со съёмки опубликовала певица Маша Распутина. Пугачёва в кадре стоит рядом с мужем Максимом Галкиным. Она одета в чёрное платье оверсайз длиной до середины икры. Образ певицы дополняет тонкая нитка жемчуга в два витка.

Последний раз на телевидении Алла Пугачёва появлялась в 2019 году. Тогда она приняла участие в программах «Время» и «Сегодня вечером».

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва обладает экстрасенсорными способностями немалой силы. Такое мнение высказала актриса Олеся Судзиловская.

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