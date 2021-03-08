Дар предвидения: раскрыта сверхспособность Аллы Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/d0b4dff8-7ff8-11eb-b6bc-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва Фото: alla_orfey/instagram.com

Певица Алла Пугачёва обладает экстрасенсорными способностями немалой силы. Такое мнение высказала актриса Олеся Судзиловская.

По её словам, свидетелями этого дара были люди, которых она знает лично и которым у неё нет оснований не доверять.

Наши общие знакомые действительно рассказывают, что у Аллы Борисовны есть дар предвидения, благодаря которому она способна помочь и себе, и своим близким, — рассказала Судзиловская изданию «7 Дней».

Актриса рассказала, что их первая встреча состоялась, когда ей было 16 лет. Тогда девушка впервые оказалась рядом с примадонной отечественной эстрады за кулисами.

Впрочем, заявила Судзиловская, и у неё самой тоже проявляется способность к повышенной и весьма точной интуиции, которая помогала ей во многих жизненных ситуациях.

К тому же, считает актриса, из неё получилась бы прекрасная сваха: она на расстоянии видит пары, которые могли бы состояться в жизни и в бизнесе. Для таких людей Судзиловская всегда готова организовать общую встречу и сказать, что им надо дружить.

Ранее, как писал NEWS ru, автор фильма о лжеэкстрансенсах объяснил их популярность. Во его словам, большинство таких людей — обычные самозванцы и жулики, не обладающие никакими способностями.