«Шуты ряженые»: автор фильма о лжеэкстрансенсах объяснил их популярность

https://static.news.ru/photo/a481022e-ffea-11ea-86f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Россия 1

Большинство всевозможных экстрасенсов и других представителей оккультных течений — обычные самозванцы и жулики, не обладающие никакими способностями. Они, как и участники экстрасенсорных телешоу, занимаются только одним — обманом доверчивых людей, заявил журналист Борис Соболев.

В 2017 году репортёр представил на телеканале «Россия 1» трёхсерийный документальный фильм-разоблачение «Идущие к чёрту». Это расследование вызвало широкий резонанс и обсуждается до сих пор.

Несколько фигурантов ленты даже пытались судиться с автором, однако в конечном итоге так и не смогли доказать свою правоту.

При этом рейтинги телешоу с участием магов, колдунов и экстрасенсов по-прежнему высокие. Это результат оккультной пропаганды, считает Соболев. Он напомнил, что раскрутившись на телевидении, все эти «шуты ряженые начинают продавать себя на магическом рынке за огромные деньги». За один приём они просят по 30, 50, 70 тысяч рублей. При этом простодушные люди, как правило, пережившие личное горе, снимают с себя последнее, чтобы получить помощь «специалистов» из телевизора.

В нашем фильме «Идущие к чёрту» мы проверили свыше ста «звёзд» подобных программ и доказали опытным путём, что ни один из участников, финалистов и победителей магических шоу не обладает никакими сверхспособностями. Они не могут повторить ни одного чуда из тех, что демонстрировали в своих шоу, — рассказал Соболев в интервью изданию StarHit.

Бороться с шарлатанами можно с помощью информирования людей, уверен журналист. Для этого, по его словам, в своё время он и снял свой фильм. Вместе с тем он признал, что всевозможные экстрасенсорные шоу, пока они приносят рейтинги телеканалам, вряд ли кто-то закроет. Всё потому, что современное общество живёт «в эпоху удивительного бесстыдства и безнаказанности».

Ранее, как писал NEWS.ru, группа лжеэкстрасенсов обманула десятки россиян на 45 млн рублей. Свою деятельность мошенники рекламировали в СМИ и Интернете.