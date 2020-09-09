Группа лжеэкстрасенсов обманула десятки россиян на 45 млн рублей

https://static.news.ru/photo/8242179c-f2ad-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wu Ching-Teng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Москве перед судом предстанет участник группы лжецелителей, от действий которых пострадали 30 человек. Общий ущерб, причинённый их противоправной деятельностью, составил более 45,7 млн рублей.

Преступная группа действовала с февраля 2016 года по апрель 2019-го. Злоумышленники похищали деньги граждан под видом оказания парапсихологических и экстрасенсорных услуг.

Свою деятельность мошенники рекламировали в СМИ и Интернете. Обратившимся по объявлениям россиянам они предлагали провести дистанционные магические сеансы за денежное вознаграждение, обещая решить проблемы потерпевших и их родственников. В действительности они присваивали перечисляемые на подконтрольные счета средства, не совершая никаких действий.

Один из обвиняемых — 39-летний житель Тулы — заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В настоящее время оно направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под домашним арестом.

Расследование в отношении остальных злоумышленников контролируется столичной прокуратурой, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты объяснили любовь россиян к магам и гадалкам стремлением отстроить сложную реальность вокруг и наладить её под себя. Они отмечают, что несмотря на предупреждения учёных и церкви, спрос на подобные услуги остаётся неизменным, чем пользуются мошенники.