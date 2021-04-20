Зайцев удивил публику, появившись на ТВ-шоу в компании с «аферистом»

https://static.news.ru/photo/5cceb65a-a23e-11eb-8e4c-96000091f725_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Зайцев появился на телешоу в сопровождении мужчины по имени Расул. Именно его до этого обвиняли в том, что он хочет отобрать у модельера имущество, вступив в сговор с его сыном.

Расул Ахмедов оказался замдиректора Дома моды Зайцева, он пояснил, что специально привёл Зайцева, чтобы тот рассказал, как у него всё хорошо. Примерное поведение ещё недавно скандального спутника кутюрье вызвало недоверие даже у ведущего «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрия Борисова.

Давайте зададим главный вопрос Вячеславу Михайловичу: вы сами пришли сюда, по своей воле? — поинтересовался ведущий у модельера и получил положительный ответ от Зайцева.

Скандал, вспыхнувший в последнее время вокруг имени кутюрье связан с тем, что якобы какие-то люди вкупе с его сыном Егором хотят завладеть имуществом Зайцева. В этом же намерении сам сын Зайцева обвиняет неких «опекунов», которые вьются вокруг его отца и снимают скандальные ролики с тяжелобольным человеком.

Как заверил Расул Ахмедов, сейчас у кутюрье всё хорошо — и в финансовом плане, и в семейном. Он якобы помирился с сыном и готовит молодёжную коллекцию с ним и внучкой Марусей.

Слова человека, которого поклонники считают аферистом, попытался было развеять бывший коллега Зайцева Николай Головин, работавший когда-то в должности Ахмедова.

Я уже десять лет слышу про какие-то проекты, коллекции и ничего не происходит. А том, что Дом моды находится на грани банкротства, вы умалчиваете, — заявил Головин.

Сам Зайцев из-за тяжёлой болезни едва смог произнести несколько слов, которые выглядели как заученный текст. Модельер признал, что у него всё хорошо, но объяснить, что на самом деле происходит в его семье, так и не смог.

Как сообщалось ранее, шоумен Максим Галкин впервые прокомментировал «побег» с супругой певицей Аллой Пугачёвой с вечеринки по случаю дня рождения модельера Вячеслава Зайцева. Торжество состоялось в начале марта.