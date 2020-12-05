Загитову вновь раскритиковали как ведущую «Ледникового периода»

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Бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен в пух и прах раскритиковала олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову за её работу на проекте «Ледниковый период».

По словам Чен, фигуристку могли взять, что называется, «с улицы».

Вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему-то для одних проводят очень жёсткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу с улицы, — отметила Чен, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что такие ситуации больно бьют по всему профессиональному сообществу. Сегодняшняя работа Загитовой на телевидении вызывает только чувство неловкости — фигуристка попросту не может найти правильные слова, не может задать чёткий вопрос участникам «Ледникового периода», считает Чен.

В заключение легкоатлетка выразила недоумение, как хореограф Илья Авербух мог пригласить фигуристку на роль ведущей. По мнению Чен, именно из-за Загитовой «Ледниковый период» значительно сдал в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Авербух прокомментировал слухи о том, что Алине Загитовой сократили экранное время на шоу «Ледниковый период».

Известно, что Загитова является ведущей проекта в паре с Алексеем Ягудиным.