«Собака лает, а караван идёт»: Загитова отреагировала на критику Чен

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на критику своей работы на шоу «Ледниковый период».

Так, некоторое время назад бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен подвергла критике телевизионную деятельность фигуристки. В ответ на это Загитова выложила сторис в Instagram, в котором были запечатлены съёмки проекта.

Собака лает, а караван идёт, — написала Загитова в социальной сети.

Примечательно, что через какое-то время данный пост был удалён.

В своём критическом замечании Чен заявила, что работа Загитовой на телевидении может вызывать лишь чувство неловкости. Фигуристка попросту не может найти правильные слова, не может задать чёткий вопрос участникам шоу. По мнению Чен, именно из-за Загитовой «Ледниковый период» значительно сдал в 2020 году.

Известно, что Загитова пришла в проект в сентябре 2020 года. Она ведёт шоу вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным.

Ранее NEWS.ru писал, что Илья Авербух прокомментировал слухи о том, что Алине Загитовой сократили экранное время на шоу «Ледниковый период».