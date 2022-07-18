«Зачем ему плевать вдогон?»: Кушанашвили обрушился на Разина из-за Шатунова Кушанашвили раскритиковал Андрея Разина за нелестные высказывания о Шатунове

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Юрий Шатунов

Журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на сбежавшего за границу Андрея Разина из-за его слов о Шатунове. Телеведущий в эфире своего YouTube-канала «Каково?!» укорил продюсера, что тот испоганил хорошие отношения с некогда хорошо относившимся к нему певцом.

Речь идёт о ряде громких заявления Разина об умершем солисте «Ласкового мая». В частности, продюсер заявлял, что инфаркт у певца якобы случился на фоне употребления алкоголя вместе с транквилизаторами. А предынфарктное состояние у исполнителя было ещё более длительным, но его пичкали таблетками, чтобы он выходил на сцену.

Эти слова донельзя возмутили Кушанашвили, который обратился к Разину с гневной речью.

Зачем ты это делаешь? Оставь хоть кого-нибудь незапятнанным, незамызганным. Ну зачем ты это делаешь?! Ты же любил этого парня как своего брата? А он любил тебя, — сказал журналист.

Телеведущий призвал продюсера оставить Шатунова в покое и не рассказывать про всякие транквилизаторы.

Зачем теперь ему плевать вдогон? Какие транквилизаторы? Оставьте этого парня в покое! — разразился гневной речью журналист.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причине кремации певца Юрия Шатунова. Он связал ее с попытками скрыть причину смерти исполнителя. Разин добавил, что в случившемся виноваты директор артиста Аркадий Кудряшов и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.