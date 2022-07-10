Разин назвал причину кремации Шатунова Разин связал кремацию Шатунова с попытками скрыть причину его смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал «Экспресс газете» о причине кремации певца Юрия Шатунова. Он связал ее с попытками скрыть причину смерти исполнителя. Разин добавил, что в случившемся виноваты директор артиста Аркадий Кудряшов и автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.

Продюсер подчеркнул, что предупреждал директора, что из-за проблем с сердцем Шатунов не сможет выдержать напряженного графика работы. Разин утверждает, что Кудряшов давал исполнителю транквилизаторы, который тот позднее начал смешивать с алкоголем.

Почему Шатунова кремировали? Почему всех убедили, что это была его последняя воля? Вы можете поверить, что Юра, который уже дышал с трудом, просил Кудряшова: «Аркаша, только сожгите меня, пожалуйста»? Кудряшов сделал это, чтобы не дай бог не нашли следы транквилизаторов с алкоголем, — сказал Разин.

Ранее продюсер «Ласкового мая» опубликовал пост, в котором обвинил судью из Ставрополя Светлану Луневу в смерти солиста группы Юрия Шатунова. По его словам, она вынесла решение, вызвавшее у артиста эмоциональный всплеск, из-за которого и не выдержало сердце.

Между Разиным и Шатуновым шел суд о передаче прав на песни группы артисту. По мнению продюсера, судья, удовлетворившая иск певца, обнадежила его, что спровоцировало остановку сердца.

Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причиной гибели певца стал обширный инфаркт. Друзья артиста довезли его до больницы, но врачи не смогли помочь исполнителю. Медики боролись за жизнь Шатунова около полутора часов, однако Шатунов скончался.